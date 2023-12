Incursioni teatrali, spettacoli e performance, questi gli ingredienti del Festival internazionale itinerante di arte in strada Girovagando, in programma a Porto Torres il 9 dicembre alle 16 in piazza del Comune . Un’altra tappa, la 26esima del viaggio con la splendida illustrazione che rappresenta il senso, l’idea, la sensibilità, la volontà di esserci e di condividere messaggi d’arte; così sarà ancora una volta in questa specialissima ed imperdibile “winter edition”. A Porto Torres, sabato prossimo, andrà in scena una intera giornata di arte, spettacoli e performance in pieno stile Girovagando.

Tre appuntamenti, tutti in piazza Umberto I: il primo alle ore 16 (“Ginette et son monde” a cura della compagnia Theatre en vol, spettacolo clownesco senza parole); il secondo alle ore 17 (Nuova Orchestrina Altalena, spettacolo itinerante); il terzo e ultimo alle ore 19: “Les brillants” a cura di Shedan Theater, spettacolo itinerante su trampoli.La compagnia Theatre en vol in più di 34 anni di attività ha sempre avuto la strada come luogo naturale di ricerca e rappresentazione. La trasformazione dello spazio pubblico in un luogo extra quotidiano dove lo spettatore/cittadino viene coinvolto, mira a smuovere il passante distratto, riportandolo a una dimensione dimenticata dove la strada torna ad essere un luogo di azione, incontro e confronto. Il presupposto che tutto muove è sempre lo stesso: «I nostri modi di vivere sempre più condizionati dal cambiamento climatico richiedono un ripensamento, una rivisitazione. Il processo di cambiamento da mettere in atto riguarda non solo tecnologie energetiche, ma anche i nostri stili di vita, le nostre relazioni sociali, l’organizzazione delle città, la mobilità, l’attenzione ai vincoli ecologici e ai tempi della natura. Riguarda la nostra mentalità, le nostre abitudini, il modo di porci nei confronti dell’ambiente in cui viviamo».

