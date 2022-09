Spaventoso incidente stradale nel Sassarese, lungo la Provinciale 8, tra Bancali e Saccheddu.

Il bilancio è di un ferito: si tratta di una persona che era al volante di un’auto, uscita di strada per cause in fase di accertamento.

La vettura si è ribaltata e, dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme al 118 e la Polizia locale.

Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

I vigili hanno invece eseguito i rilievi di legge, utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

