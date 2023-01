Spaventoso incidente stradale a Sa Londra, alle porte di Alghero.

Per circostanze in fase di accertamento un’auto guidata da una donna è uscita di strada, andando a sbattere contro un muro di recinzione per poi ribaltarsi.

La conducente è rimasta ferita e, dopo l’allarme, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Alghero, assieme alle forze dell’ordine, per la messa in sicurezza e per i rilievi utili a chiarire le cause dell’accaduto.

