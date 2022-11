Scena muta davanti al gip Sergio De Luca e arresto non convalidato per i due presunti aggressori di Walter Moro. Oggi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Gianluca Vacca, 30 anni e Massimiliano Pilo di 30, entrambi fermati per la sparatoria di via XX Settembre avvenuta sabato scorso, in cui era rimasto ferito il 35enne algherese, colpito in pieno viso da una pallottola.

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida e si è ritenuto di non dover procedere all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi. Nonostante ciò il giudice ha però ritenuto di dover comunque applicare la misura cautelare della custodia carceraria in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza.

I fatti risalgono a sabato pomeriggio quando due uomini in scooter si erano materializzati in via XX Settembre e avevano aggredito Walter Moro e un suo amico, nei pressi di un bar. Moro era stato raggiunto da un proiettile in pieno viso (la pallottola l’aveva sputata pensando fosse un dente) e da diversi colpi di martello da carpentiere.

I due in moto erano poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. A 24 ore dal brutale episodio Vacca e Pilo si erano consegnati ai carabinieri accompagnati dal loro avvocato di fiducia, Danilo Mattana, facendo ritrovare ai militari anche le armi nascoste nella zona del porto.

