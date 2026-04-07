Spaccata a Sassari, bottino da 100 euro e danni molto maggiori: «Commercianti vulnerabili»Parla il presidente di Fipe Confcommercio Alberto Fois, a sua volta vittima di un furto a pochi metri di distanza dalla parafarmacia colpita questa notte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cento euro di bottino e danni per somme molto più consistenti. La spaccata di stanotte a Sassari contro la parafarmacia, nell’Emiciclo Garibaldi, ha fruttato ben poco al ladro o ai ladri, su cui indaga la Polizia di Stato.
«È una brutta sensazione sentirsi così vulnerabili, per giunta in una parte tanto centrale della città», afferma Alberto Fois, presidente della Fipe Sassari e per il nord-ovest della Confcommercio. Fois è stato a sua volta vittima, il 15 gennaio di quest’anno, di un’altra effrazione nel bar di cui è proprietario proprio nell’Emiciclo, a 20 metri di distanza.
«Dobbiamo sensibilizzare le persone - aggiunge - a essere più reattive quando succedono queste cose e a segnalarle subito». Il paradosso dell’ultimo furto è che sia avvenuto sotto le telecamere dello stesso esercizio commerciale.
Occhi elettronici di cui i ladri non si sono curati. Per distruggere la vetrata pare abbiano usato una pietra, come quella usata per il bar colpito 4 mesi fa. «Ci sono molte telecamere in zona - conclude Fois - ora bisognerà utilizzare anche gli allarmi».