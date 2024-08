Via i divieti alla balneazione in tutto il litorale di Sorso, un tratto lungo oltre un chilometro e mezzo dove i parametri sono ritornati alla normalità.

Gli ultimi campionamenti hanno fatto rilevare la conformità dei valori anche nella località Pedramincina, situata tra la discesa in mare numero sette e la foce del fiume Silis. Il sindaco Fabrizio Demelas ha firmato l’ordinanza di revoca al divieto della balneazione anche in questa spiaggia.

Nei giorni scorsi l’interdizione del litorale ha interessato ben cinque spiagge, quali gli arenili di Li Nibari, La Foce, Porchile e La Pagliastra, oltre a Pedramincina. Un tratto lungo 1.592 metri, dove domenica scorsa risultava una presenza di batteri fecali in eccesso, ragioni per le quali è stato previsto un nuovo campionamento lunedì 26 agosto.

L’ordinanza si era resa necessaria a seguito degli sversamenti in mare del Rio Pedrugnanu, dove sono confluiti i reflui del depuratore consortile Sorso-Sennori.

Il forte acquazzone dei giorni scorsi avrebbe trascinato i detriti in diversi punti del mare.

