Sono partiti i lavori per la riqualificazione architettonica e funzionale, e messa in sicurezza, della palestra scolastica di Santa Maria di Sorso. L’opera, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, può contare su un finanziamento di 450mila euro.

Un intervento che sarà realizzato, come da progetto, in piena coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale e attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo del risparmio energetico e del rispetto dei Criteri ambientali minimi previsti dalla normativa di settore.

Il progetto prevede la coibentazione dell’edificio; il rifacimento della pavimentazione; la sostituzione degli infissi, che saranno certificati in conformità alla normativa sull’efficientamento e il risparmio energetico e dotati di sistema di apertura elettrico; la realizzazione di un impianto di climatizzazione con un sistema indipendente dalla scuola; interventi sull’impianto di illuminazione interno, funzionale ad evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti, e su quello esterno; interventi mirati alla gestione oculata dell’acqua per razionalizzarne il consumo; e interventi mirati a limitare i consumi elettrici.

Tra gli altri interventi previsti quello relativo alla riqualificazione della palestra della scuola Cappai e relative pertinenze e dei campetti dedicati all’attività motoria nella succursale ex Cress.

