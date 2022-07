Via al servizio di noleggio monopattini elettrici nel territorio del comune di Sorso.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana, nell’ottica della valorizzazione del verde pubblico e della mobilità a basso impatto ambientale, portato avanti dall’amministrazione comunale di Sorso.

Il servizio di sharing, che sarà attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, offre la possibilità di restituire i mezzi in punti diversi da quello di prelievo e mette a disposizione una flotta di circa 80 dispositivi nuovi e di ultima generazione.

A gestire l’intero servizio, che per l’Amministrazione comunale non comporterà alcun onere, sarà la MicroMob, start-up italiana nata nel 2021, che ne curerà anche la manutenzione.

Numerose le stazioni di prelievo e scarico dei mezzi sia in città sia sul litorale.

Nell’area cittadina chi vorrà prendere a noleggio un monopattino elettrico lo potrà trovare in via Marina - Area destinata a futuro Parco Urbano, Piazzale Cappuccini, Giardino Viale Borio, Biblioteca Comunale, Piazza San Pantaleo, Piazza Bonfigli, Piazza Marginesu-Comune, Piazzale Della Stazione, Parco di via Europa, Palazzo Baronale. Nella fascia costiera a Marina Di Sorso, 6° Pettine, 5° Pettine, 4° Pettine, 3° Pettine, 2° Pettine, 1° Pettine, C.E.A.S. - Stagno Di Platamona.

Per attivare il noleggio sarà sufficiente scaricare gratuitamente la app “SURF Mobility” disponibile per Android e IOS, e seguire tutti le procedure indicate.

