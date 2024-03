Partono i lavori dell’imponente progetto di riqualificazione delle piazze Garibaldi e Marginesu, un’opera destinata a cambiare il volto e la funzionalità di quest’area centrale e strategica della città di Sorso.

Con la consegna formale del cantiere alla ditta appaltatrice, lunedì mattina, 18 marzo, le operazioni di accantieramento partiranno da piazza Marginesu che sarà pertanto recintata e inibita alla fruizione fino alla sua completa riqualificazione. In seguito, compatibilmente con le esigenze legate alla viabilità e alla circolazione stradale, l’intervento si sposterà su piazza Garibaldi. Per questo motivo, con apposita ordinanza, il sindaco Fabrizio Demelas ha disposto il trasferimento temporaneo, fino al completamento dei lavori, dei mercati settimanali del mercoledì e del venerdì che insistono attualmente sulle due piazze e su vie limitrofe, verso altri due siti individuati quali i più idonei col supporto del Servizio di Polizia Locale.

Un provvedimento necessario per permettere il regolare svolgimento degli stessi ma anche a tutela della pubblica incolumità e per motivi di viabilità.

A partire dal 20 marzo, il mercato di Campagna Amica-Coldiretti del mercoledì sarà spostato pertanto da Piazza Garibaldi all’interno dell’area di sosta del “Parco Urbano” di via Marina. Dal 22 marzo sarà invece il mercato del venerdì a trasferirsi da Piazza Marginesu e vie limitrofe verso via Dessì.

Al temine dei lavori, previsto in 10 mesi, entrambi torneranno nelle piazze centrali che storicamente li ospitano, in spazi pubblici completamente rinnovati e trasformati in un'unica grande area pedonale.

© Riproduzione riservata