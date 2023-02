Sono partiti oggi, a Sorso, i lavori di consolidamento statico del muro di contenimento della Marina.

Un intervento reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Sardegna di 220mila euro finalizzato alla realizzazione di una doppia serie di micropali su uno sviluppo di circa 60 metri, e al rifacimento del cordolo di testata e di collegamento in cemento armato.

«La porzione oggetto dei lavori, non facente parte delle murature di contenimento ricostruite in precedenti interventi, sarà realizzata in pietrame su una fondazione in calcestruzzo, con una previsione di conclusione dell’opera entro il mese di maggio. - sottolineano dal comune -. Per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni di intervento e la fruizione in piena sicurezza della restante parte del sito, da oggi l’intera area del cantiere è stata recintata ed è stato segnalato un percorso pedonale alternativo».

