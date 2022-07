Stamattina importante avvenimento per la comunità di Sorso e non solo: posizionata una nuova croce a Monte Cau, in cima alla collina di Funtanazza, punto di arrivo della Via Crucis del Venerdì santo. La croce è stata donata dall’artista Anna Demuro e realizzata dal maestro fabbro Nicola Scanu. L'imponente manufatto in metallo, che ha un'altezza di svariati metri, sostituirà il precedente, ormai usurato dal tempo e dalle intemperie.

A benedire la croce il parroco di San Pantaleo don Luca Collu, alla presenza del sindaco Fabrizio Demelas e di una delegazione dell’Amministrazione comunale. Presente anche Anna Demuro, e le maestranze che hanno collaborato al posizionamento dell'opera.

Don Collu con amministratori e maestranze (L'Unione Sarda - Tellini)

“Questa croce vuole essere un simbolo di amore e passione, e non solo di sofferenza, per Sorso e per i suoi abitanti - ha sottolineato don Luca Collu -. Oggi le diamo la benedizione con l’auspicio che diventi un suggello di pace, fraternità e unità nell’amore per tutta la comunità”. Accanto al nuovo manufatto è stata posizionata, su un apposito supporto, la vecchia croce, come segno di continuità, tra passato e presente, della fede identitaria di tutta la comunità di Sorso.



© Riproduzione riservata