Tutto è pronto per sabato 14 settembre, giorno in cui si terrà l’evento saltato il Primo Maggio 2024 a Sorso.

La manifestazione, rinviata la scorsa primavera a causa delle avverse condizioni meteo, verrà riproposta con una serie di artisti di fama nazionale.

Sul palco allestito nella grande area del parco urbano di via Marina sono attesi il rapper torinese Boro Boro, il vincitore del "Premio Lunezia Rap" 2021 Vegas Jones, Rani.

Si tratta dell’artista molto prolifico, Federico Orecchia, sulla scena musicale dal 2015 e un progetto del 2016 intitolato “Borotelli”, otto tracce con video realizzati con la collaborazione dei Drops To Zero e Andrea Dipa. Sul palco anche il giovanissimo Daniel Dj. La serata, che avrà inizio alle 16, vedrà anche le esibizioni di Apache, Sossu Racconta, The Help Band, Sold Out, Tributo a Vasco & Friends Anistema, Asteroyd, So You, The Snus, Th, oltre ai DJ Steros, Gian Cousteau, Beppe Spanu e Felix.

