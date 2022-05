Nulla da fare: anche per la prossima estate disagi per gli automobilisti e i tanti turisti nella strada provinciale 81 (la più importante litoranea del nord Sardegna), nei pressi del bivio per Sorso. Al km 6 dell'arteria sono infatti ancora in corso i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Rio Pedruganu, crollato a novembre 2020.

Si è resa infatti necessaria una perizia da parte dei tecnici della Provincia di Sassari (che ha la competenza sul tratto), a causa di ulteriori difficoltà emerse nell'esecuzione dell'opera. "Purtroppo il ponte è in una zona molto delicata, paludosa e quindi intrisa d'acqua - afferma il tecnico della Provincia Gianni Milia -. Sono perciò sorte altre problematiche che hanno rallentato i lavori. Contiamo di ultimare il ponte entro l'autunno".

Da maggio 2021 sul tratto di strada in oggetto è stata realizzata una bretella provvisoria, lunga circa 500 metri, a senso unico alternato regolato da due semafori. Ovviamente nella stagione estiva questa situazione provoca lunghissime code di auto. Danneggiate anche le tante attività commerciali che sorgono nella zona.



