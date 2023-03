Sono iniziati, a Sorso, i cantieri per il completamento dei Piani di risanamento: si parte da Trunconi dove da oggi le squadre sono al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità, di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e di decoro urbano.

Via ai lavori relativi di cui al progetto inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale il 30 maggio scorso, che prevede il completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di risanamento presenti nel centro cittadino: Trunconi (con interventi sulle vie Carta, Maestro di Castelsardo, Leonardi, De André, Brigata Sassari, Gambella, Cicu, Manca), Monte Columba (con interventi su traversa 1, traversa 2 e traversa 3), Maccia di Lari (su via Roma, traversa 1, traversa 2, traversa 3 e traversa 4), Giorra (sui vicoli Risorgimento, XXVIII Aprile, Dei Mille, vicolo sn. e su via Mazzini, nei tratti da via Valle d’Aosta a via Unità d’Italia e da via Unità d’Italia a via Cesare Battisti), e ancora sulle aree urbane delle vie Tintoretto, Tiepolo, Mantegna e Manca, dove sono previsti interventi analoghi.

«Si tratta di un ulteriore lotto, e non l’ultimo, tra quelli in programma per dare un nuovo volto al decoro cittadino e per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità - spiega il sindaco Fabrizio Demelas -. In particolare andremo a porre definitivo rimedio al degrado che da decenni interessa i piani di risanamento, completando le urbanizzazioni primarie, migliorando la fruibilità della viabilità veicolare e pedonale, e restituendo dignità agli abitanti di quei rioni».

In progetto lo sfalcio delle erbe infestanti, la realizzazione dei marciapiedi, il rifacimento del manto bituminoso con posa del tappeto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità e una serie di opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

