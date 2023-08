Ci sono buone notizie, sul fronte sanitario, per i cittadini di Sorso, Sennori e Osilo: la Direzione Aziendale della Asl di Sassari ha comunicato che nell’ambito 1.1 del Distretto di Sassari prende servizio una nuova pediatra, titolare di incarico. Si tratta della dottoressa Roberta Frassetto. A Sennori l'ambulatorio sarà in via Santa Vittoria numero 17 e sarà attivo il lunedì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 12 alle 13.

A Osilo, invece, l'ambulatorio sarà in piazza San Valentino e sarà aperto il martedì dalle 10 alle 11.30 e il giovedì dalle 10 alle 11. A Sorso, invece, l'ambulatorio sarà in via Masala numero 2 e sarà aperto il martedì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 12.

© Riproduzione riservata