Sono stati completati i lavori per l’adeguamento funzionale della palestra e degli impianti sportivi della scuola secondaria di primo grado “Gerolamo Cappai”, in via Addis, e dei campetti all’aperto della succursale Ex Cress di viale Porto Torres, nel comune di Sorso.

«A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo grande soddisfazione - dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - per essere riusciti in breve tempo a programmare, progettare e completare i lavori di due opere fondamentali per la qualità dell’offerta educativa nelle nostre scuole. Ora la nostra popolazione scolastica avrà spazi adeguati, moderni e sicuri per la pratica dell’attività motoria e con essa di diverse discipline sportive». Interventi realizzati con risorse a valere sui fondi “Asse II-PON Per la Scuola”, per un importo complessivo di quasi 600mila euro (303.700 euro per la scuola Cappai e 295.500 per l’Ex Cress).

La palestra della scuola Cappai è tornata alla migliore fruibilità e sicurezza. Sono stati ristrutturati gli spogliatoi, è stata completamente rifatta l’impermeabilizzazione della copertura e sono state rinnovate tutte le dotazioni di sicurezza sugli accessi, sulla rampa di fuga, sugli impianti di illuminazione di emergenza e sui cartelli di prevenzione incendi. Le opere hanno interessato anche il cortile esterno e in particolare il campetto da lungo tempo impraticabile sia per la forte usura causata dagli agenti atmosferici, sia per la mancanza di attrezzature. Nell’area è stato allestito un moderno campo da basket che rispetta tutte le caratteristiche previste dalle norme Coni per lo svolgimento di attività propedeutiche, formative e di mantenimento delle discipline sportive regolamentate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

Di pari passo sono andati i lavori negli spazi esterni della succursale Ex Cress, dove l’intervento programmato dall’Amministrazione comunale ha consentito la realizzazione di un primo campo polivalente da basket e calcetto e di un secondo da minibasket e volley, con un progetto complessivo che ha trasformato radicalmente le due pertinenze esterne della scuola di via Porto Torres rendendole fruibili e ampliando la scelta delle attività sportive praticabili.

