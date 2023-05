Una storia con un doppio lieto fine quella che ha visto protagonista due giovani e un cormorano, rimasto impigliato con il becco in una lenza sul litorale di Sorso.

Il cormorano si era aggrovigliato tanto che non poteva più muoversi. Ma a liberarlo ci hanno pensato due ragazzi che, armati di forbici, hanno consentito all’uccello acquatico di riprendere il volo in libertà e di adagiarsi nello specchio acqueo della Marina di Sorso.

I ragazzi, in video pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome To Sardegnas, raccontano con entusiasmo l’episodio.

«Ci siamo rivolti alla Forestale e ai vigili del fuoco ma non ha risposto nessuno, così abbiamo liberato il cormorano grazie alle forbici che ci siamo fatti prestare».

Poi, per ringraziare i suoi salvatori, il cormorano è ritornato indietro, come mostra il video, sorvolando la riva e, quasi con un inchino, ha voluto mostrare la sua gratitudine a chi lo aveva salvato dal pericolo.

«Non posso crederci, è venuto a ringraziarci», hanno esclamato entrambi i giovani, sorpresi e soddisfatti.

