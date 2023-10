Un progetto di valorizzazione delle piazze centrali di Sorso, inserito nel Piano triennale per le opere pubbliche 2022-2024 che può contare su risorse da trasferimenti della Regione Sardegna per 600mila euro. Obiettivo principale dell’intervento è la riqualificazione dello spazio pubblico della Piazza Bonfigli e dell’adiacente Piazza Sant’Agostino, per la risoluzione delle criticità che rendono disagevole la funzionale fruizione dello spazio aperto.

Un’area che negli anni è stata oggetto di diversi interventi di riqualificazione: piazza Bonfigli e piazza Sant’Agostino si collocano in una posizione centrale e rappresentano un importante spazio pubblico della città.

Oggi, per volontà dell’amministrazione comunale è stata individuata una serie di interventi ritenuti prioritari per la riqualificazione, e necessari per risolvere le problematiche riferibili alla pavimentazione, agli arredi urbani, al verde, ai dehors presenti e al sistema di illuminazione pubblica. Il progetto messo in campo riqualificherà lo spazio in modo da rendere unitaria l’immagine complessiva delle due piazze, mantenendo inalterato il rapporto esistente tra ambito carrabile, pedonale e della sosta. Il progetto complessivo prevede la sostituzione della pavimentazione, degli arredi (dehors, dissuasori, aiuole, fioriere, palo illuminazione e segnaletica stradale verticale ed esemplari arborei mancanti). La delimitazione della piazza esistente verso la strada sarà conservata e definita da una nuova panca lineare e un bordo in masselli definirà gli accessi in continuità con la nuova piazza Bonfigli.

© Riproduzione riservata