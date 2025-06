Il Comune di Uri ha avviato l’operazione decoro per garantire pulizia e cura del paese.

Nella scorsa settimana ha preso avvio il cantiere LavoRas, con l’impiego di 4 unità operative dedicate alla pulizia del verde stradale, attività che proseguiranno nelle restanti vie del centro abitato. Contestualmente, sono in corso da alcune settimane gli interventi di pulizia delle strade rurali comunali, affidati a una ditta locale che opera sia con mezzi meccanici sia con personale a terra, in base alle necessità dei diversi tratti viari.

Al parco di Sant’Antonio, il personale Forestas ha recentemente completato i lavori di bonifica generale. È in fase di definizione la procedura di frazionamento dell’area, propedeutica alla pubblicazione del bando per la gestione del parco, con l’obiettivo di garantirne la costante cura e valorizzazione durante l’intero arco dell’anno. Inoltre, la rotatoria all’ingresso del paese, già oggetto di interventi di pulizia generale nei giorni scorsi, sarà interessata a breve da ulteriori lavori di giardinaggio e piantumazione, con la previsione di una manutenzione periodica e continuativa.

Pur in presenza di oggettive difficoltà di bilancio, che hanno condizionato gli interventi di decoro nei mesi precedenti, l’amministrazione comunale sta ponendo in essere ogni azione utile per assicurare al paese condizioni decorose e un’adeguata cura degli spazi pubblici in vista dell’estate.

© Riproduzione riservata