Oltre 600 gli ettari di campagne andate distrutte dall’immenso incendio divampato ieri pomeriggio, alle porte di Bonorva e Mores. Le fiamme hanno devastato intere aree, minacciando le aziende agricole e campi di grano, con danni ingenti per agricoltori e allevatori, costretti a mettere al riparo dal rogo il bestiame.

L’incendio ha interessato una vasta zona di pascoli alberati e terreni incolti. A coordinare le operazioni di spegnimento il Corpo forestale di Bonorva, con il supporto delle squadre di Forestas. Due i canadair 16 e 20 che si sono alzati in volo nelle operazioni di spegnimento, al lavoro insieme agli uomini dei vigili del fuoco, dei barracelli e dei volontari delle protezione civile.

È stato inoltre necessario l’intervento dell’elicottero del Corpo Forestale della base di Farcana-Nuoro, e del canadair arrivato nel tardo pomeriggio da Ciampino. Per tutta la notte i barracelli e vigili del fuoco hanno presidiato le aree interessate dai roghi per controllare l’eventuale riaccendersi di alcuni focolai. Incendi anche a Giave, Valledoria e al confine tra Castelsardo e Badesi, dove è andato in fumo un campo di rotoballe.

© Riproduzione riservata