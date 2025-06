Non c'è pace per la zona di Bonorva, che deve di nuovo fronteggiare l'allarme legato all'incendio inizialmente divampato nella giornata di ieri. Le operazioni di spegnimento si erano concluse positivamente e l’emergenza sembrava essere finita, invece questo pomeriggio le fiamme sono ripartite e si è reso necessario un nuovo intervento.

Il fuoco, come confermato dal Corpo forestale, risulta essere stato appiccato dalla strada non lontano dal punto dove era partito ieri: si tratta quindi a tutti gli effetti di un nuovo incendio, non di una ripartenza. Alcune aziende sono circondate dalle fiamme, con ulteriori danni ingenti: bruciato un campo di rotoballe, che nelle scorse ore erano state messe da parte e pronte per essere portate via.

Un pastore con le pecore in mezzo all'incendio a Bonorva (foto Deidda)

Sul posto era inizialmente presente un elicottero proveniente dalla base di Anela, che però non è bastato per combattere l'incendio. È stato richiesto un secondo intervento aereo, con l'arrivo attorno alle 16 di un nuovo elicottero stavolta partito dalla base di Farcana-Nuoro.

Video di Gianluigi Deidda

A cercare di contrastare l’incendio e di gestire la situazione sono presenti inoltre i carabinieri, il Corpo forestale, Forestas e numerosi volontari. È arrivato anche un Canadair.

La strada nelle vicinanze dell'incendio scoppiato a Bonorva (foto Deidda)

È necessario un nuovo massiccio intervento per contrastare l’incendio, con la zona già pesantemente colpita ieri che vede bruciare altri ettari di terreno.

