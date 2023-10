Dopo tre anni di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria Covid, riapre a Sorso la sala mensa del plesso scolastico di via Azuni. 114 bambini che usufruiscono del servizio insieme con i docenti e il personale Ata, saranno accolti in una sala mensa ristrutturata nei locali e negli arredi e resa quindi pienamente funzionale.

«L’Amministrazione comunale ha riservato sin dal primo giorno dal suo insediamento il massimo impegno possibile nei confronti dell’intero sistema scolastico cittadino - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - consapevole che attraverso la scuola e la qualità degli ambienti di apprendimento passa non poco del presente e del futuro della nostra Comunità. Per ciò stiamo investendo ingenti energie e risorse sull’edilizia scolastica partendo dai macro interventi per arrivare sino ai dettagli. Non è un caso che nei prossimi mesi saranno avviati importanti lavori in tal senso, quali quelli che interesseranno la riqualificazione delle pertinenze del Cress, con l’ammodernamento dei campetti dedicati all’attività motoria, e della palestra che serve il plesso della scuola primaria Santa Maria, nonché l’adeguamento e messa in sicurezza della palestra del Cappai e del relativo campetto prospiciente; sempre sul Cappai è in procinto di partire l’intervento di riqualificazione energetica dell’intero fabbricato che ospita la gran parte delle classi della nostra scuola media e che migliorerà notevolmente il confort dei nostri ragazzi all’interno delle aule».

«I bambini che quasi non erano più abituati ad avere il compagno di banco possono finalmente tornare a vivere un momento conviviale e spensierato di condivisione durante l’ora della pausa pranzo - afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Serena Camboni -. L'ora della mensa è un’importante occasione di socializzazione e apprendimento in cui i bambini sperimentano le loro capacità di autonomia in assenza di familiari e il contatto con nuove abitudini, sviluppando la loro autonomia e apprendendo regole e comportamenti di autodisciplina in grande gruppo. Questa Amministrazione crede molto nel valore sociale e si impegnerà perché tutti i nostri plessi scolastici abbiano la loro area mensa».

