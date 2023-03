L'amministrazione comunale di Sorso guidata dal Sindaco Fabrizio Demelas ha dato il via libera allo studio di fattibilità tecnico-economico del progetto di “Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola di Santa Maria”.

L’opera in programma, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, può contare su un finanziamento di 450mila euro del PNNR, grazie al quale entro la primavera del 2024 i lavori potranno essere portati a compimento.

«Continuiamo e continueremo sino alla fine del mandato a dedicare la massima attenzione all’edilizia scolastica e a tutto quanto ruota attorno alla rete del nostro sistema educativo - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - nella convinzione che anche dagli ambienti di apprendimento e dal benessere che questi sono in grado di trasferire ai nostri giovani alunni passi la qualità della loro formazione, educazione, quindi crescita. In ciò rivestono un ruolo certamente fondamentale tutte le strutture sportive pubbliche e tra queste le palestre scolastiche. La riqualificazione della palestra del plesso di Santa Maria è in questo senso il primo di tre interventi; gli altri due sono dedicati alla palestra del Cappai e ai campetti di pertinenza del Cress».

Il progetto, curato dall’ufficio Lavori Pubblici, nel dettaglio prevede la coibentazione dell’edificio, la sostituzione degli infissi, che saranno dotati di sistema di apertura elettrico, la realizzazione di un impianto di climatizzazione con un sistema indipendente dalla scuola, interventi mirati alla gestione oculata dell’acqua in modo da razionalizzarne il consumo e interventi volti a limitare i consumi elettrici.

