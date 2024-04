Hanno preso il via i lavori di riqualificazione dei campetti esterni della succursale ex Cress di via Porto Torres nella città di Sorso. Dopo l’avvio degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e degli impianti sportivi della scuola secondaria di primo grado “Gerolamo Cappai” e della scuola primaria di Santa Maria, nei giorni scorsi sono cominciati i lavori nella struttura sportiva.

«L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale grazie a risorse a valere sui fondi “Asse II-PON Per la Scuola” per un importo di 295.500 - spiega il sindaco Fabrizio Demelas - prevede la realizzazione di un campo da basket e calcetto e di uno da minibasket e volley, con un progetto complessivo che trasformerà radicalmente le due pertinenze esterne della scuola di via Porto Torres migliorandole e moltiplicando il ventaglio di attività sportive praticabili dai nostri giovani alunni». Verranno posizionate in entrambe pavimentazioni antitrauma di ultima generazione e nuove recinzioni con reti antipallone sui lati in cui risultano incomplete o mancanti. «Si tratta di un ulteriore intervento di ammodernamento e riqualificazione che – aggiunge Demelas - in questi anni abbiamo programmato e stiamo portando a termine sull’edilizia scolastica per migliorare gli spazi di apprendimento nelle scuole cittadine».

A completamento, infine, è prevista la manutenzione e la pittura delle ringhiere, delle inferriate e delle cancellate che delimitano l’intero spazio esterno della scuola.

