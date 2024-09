È stato portato a termine in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico l'intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza della palestra della scuola di Santa Maria nel comune ddi Sorso. L’opera, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, è stata realizzata grazie a un finanziamento Pnrr di 450mila euro e ad ulteriori cofinanziamenti RAS (20mila euro) e da bilancio comunale (25mila euro) attraverso un progetto che ha previsto la coibentazione dell’edificio, la riqualificazione dell’area per la pratica sportiva, la sostituzione degli infissi e dei dispositivi di illuminazione, la tinteggiatura dei locali, la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione, la sostituzione degli arredi e delle attrezzature per la pratica sportiva.

«Si completa così l’articolato piano di interventi che nel corso di questi ultimi mesi ha visto la riqualificazione e la restituzione ai nostri alunni e alle nostre alunne di diversi impianti sportivi, quali, oltre alla palestra a servizio del plesso di Santa Maria, la palestra e i campi della scuola Cappai e i campetti di pertinenza dell’ex Cress, dopo tanti anni tutti completamente rinnovati e adeguati ai più elevati standard di sicurezza, confort e fruibilità. È la risposta dell’amministrazione al bisogno di spazi idonei per l’attività motoria e per la pratica sportiva da parte della nostra popolazione scolastica, intese come strumenti indispensabili per la prevenzione, l’educazione, la formazione e il sano sviluppo psicofisico delle giovani generazioni».

