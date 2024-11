È deceduto dopo essere uscito fuori strada a causa di un malore. L'incidente si è verificato questa mattina alle 9.28 sulla strada, in località Marritza, a Sorso. Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre viaggiava sulla propria auto lungo la statale 200.

Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, l'auto come una scheggia impazzita è finita fuori strada. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il settantenne, ma si sono dovuti arrendere dopo pochi minuti. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sul posto un’ambulanza del 118, le squadre di Anas, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi necessari a capire la dinamica dell'incidente.

