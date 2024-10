Una seduta fiume quella del consiglio comunale che si è svolto ieri a Sorso, quasi interamente dedicata alla presentazione delle Linee programmatiche di mandato, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato per gli anni 2024-2029 da parte il sindaco Fabrizio Demelas.

Scranni al gran completo per uno dei momenti più importanti dell’attività amministrativa del nuovo mandato, il secondo per la giunta targata Demelas, che ha indicato gli obiettivi, le iniziative più significative e le opere che caratterizzeranno il percorso nei prossimi cinque anni, in un documento approvato dall’Assemblea a maggioranza, con l’astensione del gruppo di minoranza.

Fra i temi di maggiore rilevanza vi sono stati in particolare quello cruciale della Città metropolitana e della governance sovracomunale, che investe tanti aspetti importantissimi dell’attività di governo e di programmazione. E poi, la transizione energetica, il rafforzamento della sicurezza del sistema informatico dell’Ente, i progetti per i servizi alla persona, educativi e scolastici, per le attività sociali e per quelle rivolte agli anziani, per le politiche culturali e di promozione dell’attività sportiva.

Ancora, viabilità, opere pubbliche, decoro, completamento delle urbanizzazioni primarie, fruibilità degli spazi pubblici, qualità urbana e mitigazione del rischio idrogeologico, utilizzo della fascia costiera e l’emergenza sociale che investe le politiche abitative.

«Il percorso che dobbiamo immaginare da qui al 2029 non prende forma oggi - ha sottolineato il Sindaco Fabrizio Demelas in apertura - ma ha origine già nel 2019, con un filo conduttore che unisce in maniera coerente questi due mandati ed è legato a una visione di crescita e di sviluppo a medio e lungo termine. Oggi siamo ancora qui perché i sorsensi ci hanno rinnovato la loro fiducia chiedendo a gran voce di garantire continuità proprio a quel percorso di responsabilità e di impegno che è iniziato 5 anni fa. E questo ci spinge a fare ancora meglio».

Si va dunque avanti in questo secondo mandato «sul solco di quel modello di amministrazione efficiente che nei 5 anni anni passati ha saputo programmare, fissare obiettivi chiari, reperire le risorse necessarie, avviare i cantieri, attivare nuovi servizi e ha saputo farlo in tempi ragionevoli e con successo. Mettendo sempre l’interesse della collettività al primo posto».

Tre i principi cardine che il Sindaco ha indicato: «la consapevolezza del primato del patto di concretezza e continuità sottoscritto con i cittadini; la cultura del risultato, perché ai cittadini interessano i fatti e non le chiacchiere – ha aggiunto Demelas - e la consapevolezza che solo attraverso un confronto costruttivo sui temi e sui progetti da portare avanti, è possibile perseguire quell’interesse superiore che è l’interesse l’interesse collettivo, della comunità».

