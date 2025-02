Un laboratorio di Street Art, promosso dal Centro per le Famiglie di Sorso e da Centri in Rete, con le cooperative che gestiscono i due servizi: rispettivamente, Porta Aperta-Cooperativa Sociale Onlus e EduPê. Il laboratorio, destinato ai ragazzi residenti a Sorso di età compresa fra gli 11 e i 24 anni, prenderà il via giovedì 27 febbraio alle orre 15.30 e fino alle 17.30, e avrà una durata di 5 incontri organizzati ogni giovedì alla stessa ora, a cura dell’insegnante Enea. Il laboratorio è gratuito ma per partecipare è necessario essere iscritti al Centro di Aggregazione Sociale - CAS (sarà possibile iscriversi anche all'avvio del Laboratorio).

Per i partecipanti una opportunità per conscere meglio l’arte di strada come evoluzione del graffitismo in luoghi pubblici. Si lavora con bombolette spray, adesivi artistici, arte normografica, sculture, ma la sostanziale differenza si riscontra nella tecnica che include tutti filoni dell’arte spontanea di strada. Le ragioni che spingono i giovani ad intraprendere questo percorso non canonico dell’arte possono essere molto varie.

