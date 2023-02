Alla presenza del sindaco di Sorso Fabrizio Demelas è stato inaugurato il nuovo terreno di gioco in erba sintetica dello stadio cittadino “La Piramide”. Dopo il taglio del nastro da parte del primo cittadino insieme alle autorità civili, militari e religiose della città, si è dato inizio alle mini quattro sfide d’eccezione che hanno visto protagoniste in un quadrangolare amichevole le squadre del Sorso Calcio 1930, dell’Atletico Sorso, della Torres e dell’Usd Sennori.

«Vogliamo fortemente continuare a dare alla città, agli appassionati di sport e a chi lo pratica strutture sportive adeguate ai moderni standard di qualità e di sicurezza, nonché all’altezza dell’alto valore sociale, educativo, civico che lo sport riveste da sempre - afferma il sindaco Fabrizio Demelas -. Ciò vale per il calcio, che a Sorso vanta certamente una lunga e gloriosa storia e rappresenta un pezzo di cultura della nostra comunità, e vale anche per le altre discipline sportive. Per questo, senza fermarci un attimo, abbiamo raggiunto in tempi record l’obiettivo del nuovo campo da gioco in erba sintetica destinato al calcio, siamo già al lavoro perché possano avviarsi quanto prima le opere per la nuova pista di atletica».

Per l’assessore allo Sport, Fabio Idini «la realizzazione di un campo in erba sintetica, risultato che questa amministrazione ha fortemente voluto e del quale andiamo orgogliosi, darà la possibilità alle società calcistiche che lo utilizzano di programmare gli allenamenti sul campo principale lungo l’arco di tutta la settimana, in modo più intensivo e pratico».

