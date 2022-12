La Gesenu Spa, la nuova ditta incaricata dal comune di Sorso, ha iniziato al consegna casa per casa dei nuovi mastelli

I vecchi contenitori verranno sostituiti con una nuova fornitura per la raccolta porta a porta e saranno dotati di un Tag Rfid , che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.

«Per tutte le utenze domestiche della zona urbana è prevista la sostituzione degli attuali contenitori e la consegna di 4 mastelli per Carta e Cartone, Organico, Vetro e Secco Residuo, mentre per la Plastica verranno consegnati appositi sacchi - si legge in una nota del comune -. Le nuove attrezzature verranno consegnate da personale addetto e opportunamente formato, che provvederà al ritiro dei vecchi contenitori e alla consegna delle nuove attrezzature. Durante la consegna dei materiali gli operatori provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie, far firmare il comodato d’uso gratuito, spiegare le nuove modalità del servizio e consegnare il nuovo calendario di raccolta. Qualora al passaggio degli addetti l’intestatario o una persona delegata non dovesse trovarsi in casa, si provvederà a lasciare dopo due passaggi un avviso con le modalità di ritiro».

Per le utenze dell'agro è prevista la sostituzione degli attuali contenitori e la consegna di 3 contenitori per Carta e Cartone, Vetro e Secco Residuo, mentre per la Plastica verranno consegnati appositi sacchi e per l’Organico è prevista la consegna di un mastello.

Nell’ambito della riorganizzazione del servizio, sono stati modificati i colori di alcuni contenitori in ottemperanza della normativa dell’Unione Europea, che ha definito i colori associati ad ogni tipologia di rifiuto con l’obiettivo di uniformare la raccolta differenziata in tutto il territorio comunitario. Per Carta e Cartone il nuovo colore sarà il Blu e non più giallo mentre per la Plastica il nuovo colore sarà il Giallo. Il nuovo servizio di raccolta porta a porta inizierà nel marzo 2023.

