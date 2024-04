A causa delle condizioni meteo avverse, che per la giornata di mercoledì prossimo prevedono forti piogge e raffiche di vento, l’amministrazione comunale di Sorso in accordo con tutti gli altri operatori e le attività produttive coinvolte, ha ritenuto opportuno rimandare a data da destinarsi l’evento musicale del “Primo maggio a Sorso”.

Il Comune aveva programmato il festival con ospiti del panorama musicale nazionale, artisti locali, dj set, animazione, stand food&beverage e mercatini.

Una lunga maratona sul palco del Parco Urbano di via Marina che avrebbe dovuto ospitare Aka 7even, reduce dal recente ottimo posizionamento al festival di Sanremo; il rapper torinese Boro Boro, il vincitore del "Premio Lunezia Rap" 2021 Vegas Jones; e Rani, e gli artisti locali con la presenza di Beppe Dettori, Gabriele Spanu, Antonello Corraduzza, Th, Senza Base, Don Luca, Sossu Racconta, Apache, The Help Band, Sold Out, La Variante di Vasco, Anistema, Asteroyd, So You, The Snus e i dj Felix e Steros, Beppe Spanu e Costeau e Daniel Dj.



