Nuovi crolli sul litorale del comune di Sorso.

Le forti mareggiate e il vento che scaraventa le onde contro la parete naturale lesionata da tempo hanno provocato un’altra frana sulla già fragile costa sabbiosa della località Marritza. Cedimenti di porzione di roccia che sono finiti sulla spiaggia, in prossimità di case e alberghi affacciati sul litorale della Marina, che in alcuni tratti ha visto sparire l’arenile.

Per affrontare il fenomeno inarrestabile dell’erosione costiera l’amministrazione comunale ha previsto un piano di consolidamento, con l’avvio degli interventi in programma per la prossima estate.

È in corso la progettazione esecutiva predisposta dagli uffici tecnici proprio per mitigare il processo di dissesto della costa di Marritza, caratterizzata da elevata frequentazione antropica.

Si tratta di interventi finanziati dalla Regione con fondi pari a 1 milione di euro che si aggiungono ai 400mila euro già stanziati al Comune con precedenti risorse regionali finalizzati alla messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata