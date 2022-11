Si celebra domani 25 novembre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Per quest'occasione il Comune di Sorso - Centro per le Famiglie, in collaborazione con l'associazione IPTS - International Police Training System, organizza "MA(i)RIPOSA - Mai riposa la speranza".

Il programma dell’iniziativa prevede, alle 15.30 nei Giardini di via Marina, l'inaugurazione della panchina rossa in memoria di Zdenka Krejcikova, dipinta dai ragazzi e dalle ragazze del Centro di Aggregazione ssociale.

Sempre nei Giardini di via Marina, su un albero saranno posizionate delle mattonelle rosse di lana e cotone realizzate dalle donne partecipanti al laboratorio di uncinetto e di cucito del Centro di Aggregazione sociale, e degli elaborati realizzati dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie.

Inoltre, i bambini e le bambine della Ludoteca, accompagnati dai loro genitori, daranno vita a un flash mob alla conclusione del quale si aprirà l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado.

Alle 17.00, l’appuntamento è al Palazzo Baronale per il convegno sul tema della Giornata.

«L’Amministrazione vuole dare un segnale di vicinanza a tutte quelle persone che hanno subito o subiscono ancora violenze di ogni genere - sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Serena Camboni -. L'intero programma della giornata è stato pensato per informare sulle procedure da attuare in caso di subita violenza, sia essa fisica o psicologica, ma soprattutto per sensibilizzare sul tema».

