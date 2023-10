Ripartono i lavori di recupero e bonifica dell’area della “Pinetina” di Sorso, in località Pedra Mincina, tra la settima e l’ottava discesa a mare.

Iniziati a luglio, gli interventi di ripulitura completa della zona - programmati dall’amministrazione comunale attraverso un finanziamento regionale pari a 67mila euro per “Recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti”, e con un cofinanziamento comunale di 31mila euro, - risorse spese in accordo con la Forestale, a causa delle alte temperature dell’estate appena trascorsa, che avrebbero potuto causare situazioni di pericolo durante le operazioni che richiedono l’utilizzo di macchinari e attrezzature in un’area ad alto rischio incendi.

Ad oggi il sito di proprietà del Comune di Sorso, che ha un’estensione di circa 7 ettari, è stato ripulito su circa l’80 per cento della sua superficie. Passata la stagione più calda, la prossima settimana è previsto il riavvio delle attività di ripulitura della restante parte del sito da ogni tipo di rifiuti e dagli elementi inerti, più complessi da rimuovere e smaltire, risultanti dalla presenza di piccoli fabbricati. La conclusione dei lavori è prevista per fine ottobre.

«La bonifica dell’area dopo il rogo che aveva ridotto in macerie la preesistente struttura - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - era fondamentale per poter riassegnare l’area ad un operatore privato al quale l’amministrazione, previa apposita procedura ad evidenza pubblica, affiderà in concessione l’area per la ricostruzione di una nuova attività economica con annessi servizi di varia natura i cui dettagli saranno declinati subito dopo l’approvazione della variante al Pul che approderà in consiglio comunale nelle prossime settimane».

