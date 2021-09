Sul fronte Covid arrivano buone notizie dalla casa di riposo Martiri Turritani di Porto Torres: gli ospiti e il personale si sono tutti negativizzati e stanno bene. In pochi avevano manifestato sintomi preoccupanti ma il focolaio scoppiato nella comunità alloggio di via Eleonora D’Arborea aveva suscitato allarme. Adesso, come risulta dall’esito degli ultimi tamponi molecolari, i 23 anziani della struttura sono risultati negativi e con loro anche le quattro operatrici socio sanitarie le quali, nonostante le condizioni di salute non proprio ottimali a causa del Covid, hanno garantito giorno e notte la loro assistenza agli anziani, cure amorevoli quotidiane e un duro lavoro svolto per circa un mese durante tutto il periodo in cui le visite erano vietate.

Il momento di sollievo ha permesso il rientro al lavoro del personale, nove unità che operano all’interno della casa di riposo, con la possibilità di programmare i turni e di riorganizzare l’accoglienza dei parenti secondo le regole anti-Covid. Una situazione comunque tenuta sotto controllo attraverso il monitoraggio svolto dall’Ats e dello stesso Comune di Porto Torres, con un vertice tra il sindaco Massimo Mulas e il coordinatore dell'emergenza Covid per il nord Sardegna e direttore Assl Sassari, Marco Antonio Guido.

In città i numeri dei contagi sono in calo: si registrano 22 casi positivi e 3 persone in quarantena.

