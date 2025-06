Si è concluso con la premiazione in due giornate, il 28 maggio e il 5 giugno 2025, il Contest scolastico “Soffia! Balene e delfini del Santuario Pelagos”, nell’ambito del progetto “I cetacei del Canyon di Castelsardo”.

Il Contest ha seguito la mostra fotografica “Soffia!” che si è tenuta nel borgo turistico ai primi di aprile e che ha coinvolto più di 300 studenti delle scuole di Sorso e Castelsardo. L’intera iniziativa aveva come vero obbiettivo sensibilizzare le nuove generazioni sulle specie che popolano il Santuario Pelagos, la loro biologia ed ecologia e le minacce che devono affrontare e far conoscere l’importanza del Santuario Pelagos per la conservazione dei Mammiferi Marini nel Mediterraneo.

Al Contest hanno partecipato tre classi dell’Istituto comprensivo Sorso-Sennori e quattro dell’Istituto comprensivo di Castelsardo, sotto la supervisione degli insegnanti. La giuria, composta da tre membri del Comune di Sorso, tre del Comune di Castelsardo e tre biologi di Sea Me Sardinia e ha valutato gli elaborati in forma anonima, senza conoscerne gli autori. L’associazione Sea Me Sardinia, che sta curando il progetto per il Comune di Castelsardo, ha consegnato i primi tre premi alla 2F, 1C e 1A dell’I.C. di Sorso, mentre il premio speciale Sea Me Sardinia, consegnato dal presidente Luca Bittau, è andato alla 2M e 1A dell’I.C. di Castelsardo. Un gioco da tavolo a tema “Santuario Pelagos”, realizzato dalla 2F di Sorso, si è aggiudicato il primo premio, ma sono stati notevoli anche tutti gli altri elaborati, con sculture sui cetacei, racconti, favole cantate e suonate, video e poesie composte ad hoc.

I premi, dei cestini a tema balene, capodogli e delfini, sono stati realizzati appositamente grazie al lavoro di una cestinaia di Castelsardo, motivi raffigurati per la prima volta negli iconici cestini, simbolo dell’artigianato locale. Nel ringraziare tutti gli studenti, gli insegnanti che li hanno guidati e accompagnati in questo viaggio simbolico, il sindaco di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto e l’assessore all’Ambiente Christian Speziga hanno dichiarato «a giudicare dalla qualità e approfondimento, dedizione e impegno raggiunto negli elaborati l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su questi importanti temi è stato raggiunto».

L’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Maria Speranza Frassetto ha aggiunto: «Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla qualità degli elaborati. In alcuni di essi ha prevalso l'aspetto emozionale, in altri la completezza delle informazioni scientifiche. In tutti gli elaborati è comunque evidente una grande attenzione rispetto al tema trattato, che testimonia la nuova sensibilità delle giovani generazioni rispetto al fascino e alle criticità dell'eco-sistema marino. L'entusiasmo e, allo stesso tempo, la serietà che gli studenti hanno manifestato, assieme ai docenti che con grande professionalità li hanno affiancati nel lavoro, fa ben sperare sul futuro della tutela ambientale del nostro pianeta.» Il progetto “I Cetacei del Canyon di Castelsardo”, è vincitore di un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a Castelsardo e viene svolto con la collaborazione con il Comune di Sorso. Attraverso azioni educative, di sensibilizzazione e di monitoraggio dei cetacei mira ad aumentare la consapevolezza sul Santuario Pelagos e sulle specie che lo abitano nelle popolazioni dei due territori comunali e in tutto il pubblico che li frequenta, in quanto comuni a vocazione turistica.

Il Santuario Pelagos protegge oltre 87.000 km² di Mediterraneo tra Italia, Francia e Monaco, chelo hanno istituito nel 1999. Nel Nord Sardegna, ol Golfo dell'Asinara e le Bocche di Bonifacio un’area chiave per la biodiversità marina del Santuario e di tutto il Mediterraneo.

