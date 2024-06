Una esercitazione di ricerca e soccorso con l’impiego di droni di ultima generazione. L’evento si svolgerà sabato 15 giugno all'interno del Parco di Porto Conte, più precisamente nella zona di Monte Doglia. Un’iniziativa organizzata dalla associazione di volontariato SARD ODV, insieme alla associazione AIB di Alghero che avrà come obiettivo principale quello di testare l'efficacia dei droni in situazioni di emergenza e di migliorare la coordinazione tra le diverse forze in campo. Non solo, ma l’AIB su segnalazione da parte della squadra droni di avvistamento di un ipotetico principio di incendio, potrà intervenire per lo spegnimento del focolaio.

L'esercitazione inizierà alle 9 del mattino e si concluderà nel primo pomeriggio, con la simulazione di ricerca di persone disperse in seguito a perdita di orientamento o infortunio. I droni si leveranno su una zona boschiva, un'area impervia, dove sarebbe complicato l’accesso ai soccorritori tradizionali. I principali obiettivi dell’esercitazione saranno la mappatura dell’area, il monitoraggio ambientale, la coordinazione delle interforze e il soccorso e l’assistenza. Con i droni, infatti, sarà più rapido consegnare i kit di primo soccorso.

Le nuove tecnologie, dunque, al servizio della comunità. I droni impiegati nell'esercitazione sono equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione, sensori termici e strumenti di comunicazione avanzati.

Grazie a queste tecnologie, è possibile localizzare i dispersi in tempi record e trasmettere informazioni cruciali ai team di soccorso sul campo. I dispositivi possono anche, all’occorrenza, consegnare piccoli kit di sopravvivenza, con acqua, cibo e medicinali.









© Riproduzione riservata