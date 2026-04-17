Due apparecchi sequestrati e 22mila euro di violazioni amministrative riscontrate dalla polizia di Stato in provincia di Sassari. Gli agenti della questura, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno compiuto un controllo in un circolo privato di un comune vicino al capoluogo turritano.

Gli agenti hanno sequestrato due slot machine non conformi alla normativa vigente. Gli apparecchi, pur essendo idonei a permettere il gioco con vincite in denaro, non risultavano collegati alla rete telematica statale di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Requisito principale e indispensabile per garantire la legalità, la tracciabilità delle giocate e la tutela dei giocatori.

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