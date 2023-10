Le biblioteche del Sistema bibliotecario Coros Figulinas passeranno a breve a un nuovo software di gestione bibliografica. A comunicarlo è lo stesso sistema bibliotecario che parla di «un cambiamento importante, che si inserisce in un percorso di costante perfezionamento e aggiornamento portato avanti dal Sistema: l'adozione del nuovo software, infatti, apporterà tantissimi vantaggi sia per i Comuni aderenti» e per gli utenti, con un «significativo miglioramento delle prestazioni delle biblioteche».

«Una scelta che assicurerà dei grandi vantaggi ma che richiederà da parte nostra alcuni mesi di super lavoro, che dovremo affrontare per reinserire una parte consistente di dati che nel passaggio non potranno essere importati - spiegano ancora dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas -. Per questo motivo, fino a dicembre non saranno proposte tutte le attività normalmente in programma e saranno previsti dei giorni di chiusura al pubblico, che ogni biblioteca comunicherà sui propri canali social, per accelerare le operazioni».

«Un lavoro impegnativo, che non ci impedirà comunque di garantirvi i servizi di prestito e restituzione, il prestito interbibliotecario e la disponibilità degli spazi per studio e ricerca - concludono -. Qualche piccolo disagio, a fronte degli importanti vantaggi che si otterranno in pochi mesi».

