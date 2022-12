Un vasto incendio divampato a Siligo ha divorato un intero fienile con all’interno 500 balle e altro materiale che rischia di rimanere danneggiato.

Le fiamme sono scoppiate ieri sera intorno alle 22.30 e le lingue di fuoco si sono estese fino all’esterno.

Per tutta la notte hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco di Ozieri, intervenute in località Paule per circoscrivere il rogo che minaccia all'esterno circa 5mila balle di fieno e un capannone contenente anche alcune celle frigo. Non si segnalano persone coinvolte.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento.

