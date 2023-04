Si è svolta ieri sera a Siligo, con grande partecipazione di fedeli, la cerimonia de "S'iscravamentu", ovverosia lo "schiodamento" e la successiva deposizione del Cristo dalla croce.

La cerimonia si è svolta nella parrocchia di Siligo. In seguito, in un'atmosfera di grande religiosità, si è dato corso ad una bellissima Via Crucis, partita da Mesumundu sino a S'Aspru.

«Ringraziano don Davide, padre Stefano e Padre Salvatore Morittu per la grande riuscita del rito liturgico - ha commentato il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu -. Sono stati momenti intensi ed emozionanti».

© Riproduzione riservata