Ci sono buone notizie per gli automobilisti di Siligo e non solo. Sono iniziati i lavori di sistemazione della strada provinciale 128, quella che dal bivio di "biddanoa" arriva fino a "adu e turtures".

Soddisfazione viene espressa dal sindaco del piccolo centro del Meilogu, Giovanni Porcheddu: «Tutto nasce dalla segnalazione dell'Amministrazione Comunale all'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Bene, è stato di parola, appena è stato possibile, circa un mese, ha provveduto a mandare la squadra per bitumare quel tratto di strada. Lo ringraziamo, sicuri del fatto che i lavori comprenderanno in seguito anche il tratto di strada che arriva sino almeno alla casa cantoniera in direzione Bonnanaro».

Il comune ha voluto anche la riapertura della biblioteca comunale. «Questo è stato possibile solo dopo un' attenta riorganizzazione della dotazione libraria presente, per far si che la biblioteca potesse essere accogliente, organizzata, di facile consultazione e "appetibile" per la gestione della stessa - sottolineano gli amministratori -. Con la riapertura della biblioteca, la nostra Amministrazione Comunale, riconsegna alla comunità un altro importante servizio previsto nel nostro Programma Amministrativo».

