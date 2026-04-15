Dopo il successo di pubblico e critica registrato a Cagliari e nelle altre tappe, arriva a Sassari "Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter", lo spettacolo teatrale di Sigfrido Ranucci, in scena lunedì 20 aprilealle ore 21 al Teatro Comunale. Organizza l’Associazione Il leone e le cornucopie.

Conosciuto dal grande pubblico come volto e autore di Report, Ranucci porta sul palco un racconto intenso e coinvolgente che unisce giornalismo d’inchiesta, narrazione civile e dimensione personale. Lo spettacolo, già accolto con entusiasmo in tutta Italia, è stato apprezzato per la sua capacità di avvicinare il pubblico al “dietro le quinte” del giornalismo investigativo, restituendo il lato umano, spesso invisibile, di uno dei mestieri più complessi e rischiosi.

Diario di un trapezista è un viaggio tra verità scomode, scelte difficili e incontri decisivi. Ranucci si muove idealmente sul filo, come un trapezista sospeso tra informazione e responsabilità, raccontando non solo le sue inchieste più note, ma anche episodi inediti, retroscena sorprendenti e momenti che hanno segnato profondamente la sua vita professionale e personale.

Ad accompagnarlo in scena, le musiche originali del Maestro Enrico Melozzi e la voce narrante di Stella Gasparri, che contribuiscono a creare un’atmosfera intensa ed evocativa, capace di trasformare il racconto in un’esperienza teatrale immersiva.

Al termine dello spettacolo, Sigfrido Ranucci incontrerà il pubblico per un momento di dialogo e per il firmacopie del suo libro.

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