Indagini in corso a Sassari su un alterco scoppiato sabato 25 maggio, in località Zinziodda li Buttangari, in seguito al quale un uomo, Antonio Nieddu, è accusato di tentato omicidio perché avrebbe travolto con il camion Giovanni Gaias. Nei suoi confronti nessuna direttissima né arresto: è a piede libero.

Contro di lui al momento solo un verbale di sequestro del mezzo dopo l’intervento della polizia municipale. Per Gaias, invece, 30 giorni di cure: l’uomo, al momento, ha le gambe immobilizzate.

Secondo una prima ricostruzione, Nieddu si sarebbe recato a casa di Gaias per riavere indietro alcuni strumenti di sua proprietà come un demolitore, un pallet di tegole e dei cambi dell’olio che Gaias avrebbe trattenuto da un mese. Al rifiuto di quest’ultimo di consegnare gli oggetti il 50enne ha sfondato il cancello con il camion. A questo punto però le versioni divergono e, se da un lato si parla di investimento da parte di Nieddu, dall’altra invece si riferisce che Gaias avrebbe spaccato il vetro del mezzo con un bastone per poi correre e gettarsi più avanti sulla terra.

In ogni caso il presunto aggressore è rimasto lì fino all’arrivo dei soccorsi e degli agenti della polizia locale mentre sarebbe avvenuto un alterco anche tra due donne presenti, una delle quali, legata al Nieddu è stata portata al pronto soccorso e refertata con cinque giorni di prognosi.

A difendere il 50enne è l’avvocata Alessandra Delrio mentre la legale Sabina Useli segue Gaias.

