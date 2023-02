Il Carnevale a Stintino organizzato dall’amministrazione comunale si festeggia con due eventi che coinvolgono la comunità locale e i turisti: la sfilata del sabato e quella del martedì Grasso. Il borgo turistico si animerà con colori, musica, costumi e decorazioni, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Durante la sfilata di sabato 18 febbraio, la Funky azz Orchestra e gli artisti di Atuttotondo Sardegna accompagneranno i bambini e le famiglie tra le strade del paese con musica e costumi. I più piccoli avranno anche l'opportunità di fare un tour sul trenino che si unirà alla sfilata, aggiungendo ulteriore allegria e spensieratezza all'evento.

La sfilata del martedì Grasso (21 febbraio), organizzata in collaborazione con l'associazione Divinastar, è l'evento che chiuderà il Carnevale di Stintino, che culmina con il tradizionale momento del Jolly (Re Giorgio) stintinese.

Entrambe le sfilate inizieranno alle 15.30 da Piazza dei 45. Non mancheranno frittelle e bevande con il chiosco in Piazza dei 45 organizzato dall'associazione Canottieri Stintino. «Siamo entusiasti di tornare a celebrare il Carnevale a Stintino, un evento atteso con grande gioia da tutta la comunità», ha detto la sindaca. «Il Carnevale è un'occasione per immergersi nelle tradizioni e nella cultura locale, per trascorrere del tempo con amici e familiari e per divertirsi in un'atmosfera festante».

Durante le sfilate i partecipanti potranno ammirare costumi creativi, balli coinvolgenti e una musica contagiosa. Per la prima cittadina «saranno degli eventi adatti a tutta la famiglia e rappresenta un'opportunità per scoprire la bellezza e le peculiarità di Stintino».

