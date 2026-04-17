Porto Torres aderisce alla “Settimana Verde AMI”, una giornata dedicata all’impegno civico e alla sensibilizzazione ambientale, in collaborazione con il reparto Antares Scout Cngei.

L’appuntamento è per domenica 19 aprile con ritrovo alle 10 nella piazza Eroi dell'Onda, insieme ai ragazzi e le ragazze del gruppo scout che saranno protagonisti di un’attività di monitoraggio della quantità e qualità dei rifiuti, seguita dalla pulizia della spiaggia dello Scogliolungo, sotto la guida di Cristina Bonino, biologa marina dell’associazione Sette Mari e referente Ami Porto Torres.

Attraverso il monitoraggio, i partecipanti potranno avvicinarsi al metodo scientifico e alle tecniche utilizzate negli studi ambientali, comprendendo concretamente quanto ogni gesto possa contribuire alla tutela del territorio. Un’esperienza educativa che unisce conoscenza, responsabilità e rispetto per l’ambiente.

Un’occasione aperta alla comunità per prendersi cura del proprio territorio, promuovere comportamenti sostenibili e rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione.

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