Un ragazzo è stato fermato dalla polizia a Sassari nell’ambito delle indagini sul brutale pestaggio di un uomo di 60 anni avvenuto questo pomeriggio in via Marginesu, nel quartiere Sant’Orsola.

Il giovane è al momento trattenuto in Questura per accertamenti, è stato identificato come uno dei presunti responsabili dell’aggressione. La Squadra Mobile sta cercando di ricostruire meglio i fatti, in primis di capire quante persone abbiano partecipato al pestaggio. Pare che l’uomo sia stato aggredito per strada, ma non è escluso che i fatti si siano verificati in un appartamento. Anche su questo gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Il malcapitato sessantenne è ricoverato al Santissima Annunziata, ha riportato la frattura di un braccio e un trauma cranico. Lo hanno picchiato selvaggiamente.

