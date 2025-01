Sette giovani potranno prestare la propria attività in progetti del Servizio civile universale nel Comune di Sorso. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato nel proprio sito istituzionale il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

L’amministrazione comunale di Sorso ha messo in campo tre progetti per un impiego totale di 7 giovani. Possono presentare domanda i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni di età e non abbiano superato i 28 alla data di presentazione della domanda, e che siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia.

I progetti, che avranno una durata di 12 mesi e si svilupperanno tra il 2025 e il 2026, prevedono la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 507,30 euro e l'attestato di fine servizio. Per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici. Domande entro il 28 febbraio.

