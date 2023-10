Il Comune di Porto Torres, tramite l’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Simona Fois, ha messo in atto un Piano di interventi per garantire la misura "Nidi gratis" a sostegno delle famiglie, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici e privati, acquistati in convenzione dall’Ente o da privati non in convenzione.

Le domande da parte degli interessati potranno essere presentate dal 16 ottobre al 30 novembre tramite sportello telematico polifunzionale, pena l’esclusione, al Comune. L’importo massimo del contributo sarà di 200 euro mensili per ciascun figlio a carico - da 0 a 36 mesi - per la durata di 11 mesi, in due differenti scaglioni Isee (fino a un massimo di 40mila euro) e contribuirà all'abbattimento delle rette in integrazione con il "bonus nido" Inps.

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, comprese le famiglie di fatto con requisiti ulteriori richiesti. L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni.

