Multati in cento senza ticket nella splendida spiaggia super protetta della Pelosa, l’arenile a numero chiuso - massimo 1500 presenze - come stabilito dal regolamento approvato lo scorso anno dall’amministrazione comunale di Stintino. E' il numero dei trasgressori beccati dall'inizio della stagione dagli uomini della compagnia barracellare al comando di Gavino Depalmas, mentre si godevano il sole senza aver pagato il biglietto, da acquistare su prenotazione per regolare gli ingressi contingentati.

Per chi viola le regole le sanzioni imposte variano da 50 a 500 euro. Cento multe sono state registrate anche nei confronti dei venditori ambulanti, mentre altre 30 risultano annotate nel taccuino delle divise verdi contro chi ha violato le norme anti-fumo, senza utilizzare i punti a ridosso delle passerelle riservati ai fumatori e nei confronti di chi non utilizza le stuoie per evitare di portarsi via i granelli di sabbia.

La presenza contingentata di bagnanti nella gettonatissima spiaggia della Pelosa non risparmia neppure le zone delicate e interdette. Così i barracelli hanno dovuto mandare via i soliti turisti maleducati dalle dune di sabbia: due persone, multate anche loro, che hanno osato sistemare le loro stuoie proprio nella zona vietata nonostante la cartellonistica posizionata proprio davanti al sito da proteggere e preservare. Altre dieci sanzioni sono state emesse a carico di bagnanti che hanno sostato in battigia.

© Riproduzione riservata